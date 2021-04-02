«Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал Познер.

Накануне Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения — 1 апреля ему исполнилось 87 лет. В связи с этим у отеля, где остановился телеведущий, прошла стихийная акция протеста. Участники акции требовали выдворить Познера из страны из-за его слов о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. После этого Познер покинул город.

В Кремле осудили действия «экстремистки настроенных националистов». «Мы признательны грузинским полицейским, что они обеспечили безопасность россиян. В Грузии опасно для российских граждан, туда опасно ездить, россияне должны это понимать. Поздравляем Познера с днем рождения, но лучше встречать его дома», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.