Криминал в России: на службе государства

Но России как государству трудно открыто признать проблемы, возникшие в результате войны из-за усиления организованной преступности и напряжения между отдельными ОПГ - в том числе из-за растущей зависимости от нее, пишет Галеотти. Государство может успокаивать себя тем, что уровень преступности в России еще не такой высокий и что организованная преступность пока кажется государству управляемой. "Если бы Путин решил бороться с организованной преступностью, то еще располагал бы ресурсами для этого", - говорит Галеотти, но одновременно констатирует, что государство в РФ не проявляет такого интереса.