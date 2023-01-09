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Представители Кремля утверждали, что президент России Владимир Путин в кремлевском храме участвовал в полуночной мессе на православное Рождество. Однако выяснилось, что это неправда, по видео можно сделать вывод, что Путин был в храме не ночью. За окном храма виден дневной свет.
Путин в одиночестве посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Кроме Путина в храме были лишь священнослужители.
Прежде Путин на Рождество ездил в храмы в провинции или в Подмосковье.
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