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Задержания оппозиционных политиков Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова не имеют отношения к политике, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РБК.
Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas
Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas
© Scanpix

Песков ответил на вопрос, могут ли задержания оппозиционеров перед открытием Петербургского международного экономического форума повлиять на инвестиционный климат в России.

«Во-первых, это вряд ли имеет отношения к инвестиционному фону. Второе — вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения», — ответил Песков.

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Он добавил, что вопросы о задержаниях не относятся к компетенции Кремля и их нужно задавать силовым структурам.

Накануне силовики пришли с обысками к Дмитрию Гудкову, его отцу Геннадию Гудкову, начальнику штаба Гудкова Виталию Венидиктову и его бывшему помощнику, экс-председателю «Открытой России» Александру Соловьеву. На Гудкова завели уголовное дело о якобы неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015 — 2017 годах (пункт «б» части 2 статьи 165 УК). Потерпевшим выступает Департамент городского имущества Москвы. По этому делу Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы.

31 мая в Петербурге сняли с рейса и задержали экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Через два дня после объявления о ликвидации организации на него завели уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК). После допроса Пивоварова увезли в Краснодар, местный суд изберет ему меру пресечения.

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