Кремль ответил на расследование Навального о "дворце Путина"

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", — сказал Песков изданию Daily Storm.

Во вторник 19 января ФБК (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального опубликовал расследование о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка — 68 гектаров. В 2011 году комплекс зданий приобрел предприниматель Александр Пономаренко. Он сообщал, что купил объект у бизнесмена Николая Шамалова и еще двух физических лиц, его партнеров, сумма покупки составила порядка $350 млн, здание должно стать гостиничным комплексом.

Авторы расследования приводят финансовую отчетность кипрской компании, которая, по их данным, купила комплекс в 2011 году, согласно этому документу "дворец" купили не за 350 млн, а за $350 тыс.

Как утверждает ФБК, сейчас владельцем комплекса является ООО "Комплекс", который принадлежит компании "Бином" из Санкт-Петербурга.

В расследовании описывается план комплекса, а также публикуются снимки строений. В расследовании утверждается, что архитектурный план объекта предоставил "один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца". Общую стоимость строительства объекта ФБК оценивает в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

Навальный и ФБК делают вывод о связи комплекса с главой государства на основании того, что в финансировании строительства принимали участие госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, охрану объекта, по их данным, осуществляют спецслужбы, ФСБ принадлежат права на соседние участки, над территорией установлена бесполетная зона, а проход по морю вдоль мыса Идокопас необходимо согласовывать со спецслужбами.