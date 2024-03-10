Корабли ВМФ РФ не выходят в Черное море пятые сутки

Российские военные корабли не выходят на боевое дежурство в Черное море уже пятые сутки подряд после потери патрульного корвета "Сергей Котов", утверждают ВСУ. Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро воскресенья, 10 марта, в акватории Черного моря не было ни одного корабля ВМФ РФ. При этом, по данным украинских военных, три российских военных корабля находятся в Средиземном море, еще один - в Азовском.

Накануне в пресс-службе командования Сил обороны юга Украины заявили, что в Черном море уже четвертые сутки не фиксируется боевого дежурства российского флота, а ракетоносцы находятся в пунктах базирования уже 20 суток подряд.

ВСУ: Украина перехватила инициативу в Черном море