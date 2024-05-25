Консульства РФ могут не выдать паспорт получившим повестку

Помимо электронных повесток, основанием для отказа в оформлении загранпаспорта за границей станет призыв на срочную военную службу или направление на альтернативную гражданскую. Пока неясно, будет ли запрет распространяться на повестки по мобилизации.

Согласно проекту, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта станет "размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток и установление запрета на выезд из РФ".

В проекте уточняется, что ограничения будут действовать до "исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат". "Возможно, под этим подразумевается решение вопроса с военкоматом - например, если сняться с учета дистанционно, то повестку аннулируют и запрет снимется", - предположил в разговоре с Telegram-каналом "Можем объяснить" основатель правозащитной организации "Школы призывника" Алексей Табалов.

При этом правозащитник отметил, что дистанционно сняться с воинского учета удается не всем. "Многие получают отказ и требование о личной явке", - пояснил Табалов.

Обязанность по уведомлению военкомата