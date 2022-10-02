Согласно этим договорам, подписанным в Кремле 30 сентября, в составе России образуется 4 новых субъекта под названиями ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожская область.

Как говорится в постановлении конституционного суда, до 1 января 2026 года на аннексированных территориях будет действовать переходный период. Путин утвердит временно исполняющих обязанности их руководителей.

Теперь аннексию должны окончательно оформить Госдума и Совет Федерации, приняв соответствующий конституционный закон. Ожидается, что это произойдёт 3 и 4 октября.

Не сообщается, голосовал ли кто-то из членов Конституционного суда против. За неделю до голосования, 27 сентября, в отставку ушёл судья Константин Арановский. В 2014 году тот же орган по той же схеме одобрил аннексию Крыма и Севастополя.

30 сентября Владимир Путин выступил с речью, в которой объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками. Он сослался на результаты так называемых референдумов, которые ранее прошли на этих территориях.

Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооружённым путём бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.

В отличие от Крыма, находившегося в момент аннексии под полным контролем российских войск, Россия не контролирует полностью территорию ни одной из украинских областей, об аннексии которой она объявила сейчас. Под контролем Украины остаются значительные части Запорожской области (в том числе её центр, город Запорожье) и Донецкой области, а также небольшие участки территории Херсонской и Луганской областей. На следующий день после подписания договоров в Кремле Украина вернула под свой контроль город Лиман Донецкой области и продолжает наступление.