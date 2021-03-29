«Мы будем сотрудничать с США только там, где нам это нужно и интересно. Стратегическая стабильность, нераспространение оружия массового уничтожения, Арктика, Афганистан и так далее», — сказал собеседник издания. Как пример такого подхода «Коммерсант» приводит прошедший на прошлой неделе раунд консультаций по вопросам космической безопасности — первый при новой администрации США. На нем Россия и Китай выступили за запрет на размещение оружия в космосе, но США заблокировали эту идею.
Источники газеты в российских госструктурах подтвердили, что посла России в США Анатолия Антонова вызывали в Москву для переосмысления подхода к двусторонним отношениям. При этом посол США в России Джон Салливан заявил, что у него «нет планов куда-то ехать в ближайшее время», и он будет рад возможности пообщаться со своим коллегой Антоновым в Москве.
В то же время власти США пытаются сгладить дипломатический кризис, разразившийся после того, как Джо Байден в интервью ABC News согласился назвать Владимира Путина убийцей. На саммите ЕС на прошлой неделе Байден призвал европейских партнеров взаимодействовать с Россией, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление итальянского премьер-министра Марио Драги.
Кроме того, Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня пригласили на онлайн-саммит по вопросам борьбы с изменением климата, который Вашингтон проведет 22–23 апреля. По данным источников AP в Белом доме, пригласив «соперников» из России и Китая, Байден рассчитывает оживить усилия по обеспечению экологической безопасности, которая остановилась при президенте Трампе.
17 марта ABC News опубликовал интервью с Джо Байденом, во время которого журналист спросил, считает ли президент Владимира Путина убийцей. Байден ответил утвердительно. «Кто обзывается, тот так и называется», — прокомментировал это российский президент. После этого Путин пригласил Байдена на онлайн-дебаты в прямом эфире, но тот отказался.
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