Ким Чен Ын отправился к Путину с визитом. При чем тут Украина?

Позже визит Ким Чен Ына официально подтвердили в Кремле. Он посетит Россию «в ближайшие дни», говорится в сообщении.

О том, что Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке, утром в понедельник сообщило российское агентство «Интерфакс». Северокорейский лидер «может посетить регион уже в ближайшее время», сказал один из собеседников агентства. «Мы давно готовимся к визиту Ким Чен Ына», — сказал другой источник.

Источник издания РБК в российской делегации назвал другую дату — 13 сентября (ранее ее называли и южнокорейские СМИ). Он добавил, что встреча будет не в рамках Восточного экономического форума, в котором примет участие Путин. Российский президент уже прилетел во Владивосток.

Ожидается, что встреча состоится во вторник, 12 сентября. Эту дату называет южнокорейский телеканал YTN. По словам собеседника канала, сейчас северокорейский лидер на поезде движется к границе.

Бронепоезд, который глава КНДР использует для зарубежных визитов, похоже, ушел, сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на правительственного чиновника.

«Все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева», — отмечало издание. Россия в ответ может предложить КНДР зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте, следовало из публикации.

Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, также писало, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. По его данным, Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.

«Как мы уже предупреждали, переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются, — говорила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. – Мы располагаем информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России».

Представитель Кремля Дмитрий Песков это не комментировал, а Белый дом и Госдепартамент США призывали Северную Корею не помогать России боеприпасами.

Ранее его визит анонсировали западные издания. Газета New York Times сообщала, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток на переговоры с Путиным, чтобы обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР.

Северокорейское оружие могло бы помочь России в боевых действиях в Украине, но, вероятно, оно недостаточно современное, чтобы изменить ход войны, пишет в понедельник Bloomberg.

Северная Корея обладает значительными запасами артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы с военной техникой советских времен для неизбирательных атак на Украину, отмечает агентство.

Пхеньян отвергает обвинения США в оказании военной помощи России. Этой же версии придерживаются российские власти. Первые сообщения о том, что Россия закупила у КНДР артиллерийские снаряды и ракеты, появились еще год назад.

США обнаружили, что Россия стала покупать снаряды у КНДР. О чем это может говорить?

«Поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение», — считает профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США Теренс Рериг (его цитирует Bloomberg.