Как российским школьникам будут вешать лапшу на уши о войне с Украиной?

Такие же методички прислали Би-би-си и два учителя из московских школ. "Медиазона" сообщает, что такие уроки предполагаются еще и в школах, Калужской, Сахалинской и Тульской областей.

Русская служба Би-би-си приводит некоторые цитаты из этого документа, полученного ею от московских учителей.

Что сказано в методичке для 9-11 классов:

"К сожалению, есть силы, которым Россия органически ненавистна, которые сейчас делают всё, чтобы развязать войну, чтобы сделать так, чтобы вы через три-четыре года, были втянуты в ее убийственные жернова"

Заокеанскими кураторами перед украинской властью, перед будущими поколениями была поставлена страшная задача – победа над Россией, победа любой ценой. Как говорят: "Бороться с Россией до последнего украинца".

"Восемь лет бомбили Донецкую и Луганскую области, не считаясь с жизнями детей и стариков, не жалея заводы, школы, дома, которые строили когда-то жители всего Советского Союза. За что? Только за то, что эти две области просили для себя ограниченной самостоятельности, причем внутри Украины. Луганчане и дончане хотели совсем немного: чтобы русский язык стал в их областях вторым государственным – наравне с украинским, и чтобы их регионы были наделены некоторыми самостоятельными управленческими функциями".

"Еще несколько лет назад стало ясно, что произойдет, если огромная, усиленная украинская армия - оболваненная, настроенная к России исключительно ненавистнически - обрушится на нашу страну. Никакой другой цели, кроме затягивания времени и подготовки к будущей войне, со стороны Украины не просматривалось. Через три, максимум через четыре года Россия столкнулась бы не просто с войной, а с войной на истребление и порабощение и, как прямо недавно заявил Владимир Зеленский, с использованием ядерного оружия. А такие возможности у Украины с учетом ее союзников, безусловно, есть".

Любая война - зло, как и любая несправедливость и насилие. Как остановить зло? Мы все содрогаемся от известий, когда очередной нелюдь приходит в школу со своей ненавистью, с оружием в руках и устраивает кровавые террористические акты. Что должен предпринять смелый и честный человек, когда узнаёт о приближении такого изверга к свой школе? Встать в стороне с плакатом "Я за мир"? Или остановить невменяемого, который идет с одной целью – убить ваших друзей и подруг?

Также в методичке отдельно рекомендуется посмотреть речи президента России Владимира Путина.

Кроме лекции от учители школьникам разных классов предлагается выполнить самостоятельные задания или ответить на вопросы о текущей повестке дня. Например, школьников учат, как проверить правдивость новостей - в качестве ответа им говорят, что проверять ту или иную политическую информацию нужно, сверяясь с официальными сайтами российских госорганов.

Вот некоторые из подобных заданий:

"Сейчас из различных источников, особенно в сети интернет, вы слышите много противоречивой, не всегда достоверной, а иногда и пугающей информации. Это связано с тем, что сейчас происходит «война за историю», «информационная война». Как вы думаете, что означает это выражение?Почему соседи могут стать врагами?" - вопрос для 6-8 классов

"Изучите фрагмент текста обращения Президента Российской Федерации 21 февраля 2022 года. Сформулируйте основную причину начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик" - задание для 7-8 классов

"Сейчас на Украине десятки тысяч молодых людей – ваших сверстников. Они тоже смотрят телевизор и задают вопросы взрослым. Опираясь на материалы, изученные на уроке, и свои знания в области истории, обществознания и литературы напиши заметку в блог, адресованную своим ровесникам, живущим на Украине. В ней опиши свое понимание добрососедства на основе общей истории, культуры и ценностей" - домашнее задание для 9-11 классов