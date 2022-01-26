"Ни газа, ни света, ни нефти"

"Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит", — сказал он в эфире со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым в "Инстаграме" (цитата по РБК).

Кадыров не уточнил, идет ли речь о дотациях из федерального бюджета — или и о каких-то других тратах.

В Чечне нет "ни газа, ни света, ни нефти", продолжил он: "Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. "Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов", — резюмировал Кадыров.

Что с дотациями

Большие перечисления из федерального бюджета в бюджет Чечни — не новость. Исторически это было связано с необходимостью восстановления республики после двух войн.

Уровень дотационности Чечни по постоянию на январь-ноябрь 2021 года экономист Наталья Зубаревич оценивала в 84%. За этот период, говорила она в эфире радио "Эхо Москвы", другим регионам суммарно сократили трансферты на 6%, а Чечне увеличили на 13%.

Всего по итогам 2021 года на дотации регионам власти России выделили чуть более 718 млрд рублей, писал РБК со ссылкой на материалы министерства финансов. По сравнению с 2020 годом их сумма почти не изменилась.

Чечня вошла в четверку крупнейших получателей дотаций, уступив первое место Дагестану, а остальные два — Якутии и Камчатке.

Однако Чечня, согласно этим данным, получила не 300 млрд, о которых сейчас заявил Кадыров, в почти в десять раз меньше — 33,5 млрд рублей.

В июне 2017 года министр финансов России Антон Силуанов объяснял, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к остальным регионам России: исходя из объема расходов республиканского бюджета.

"Мы смотрим, насколько объективны и достоверны эти цифры, потом проверяем доходную базу бюджета региона и на ту разницу, которая остается, выделяем дополнительные финансы. Мы договорились, что будем ежегодно сокращать эту часть помощи", — говорил Силуанов.

В конце октября 2016 года Кадыров выступил с резкой критикой планов урезать финансирование бюджета республики. После этого стало известно, что Чечня в 2017 году получит из федерального бюджета дотации на 40,4 млрд рублей — примерно столько же, сколько в 2016 году. СМИ писали, что эта сумма не учитывает различные субсидии и субвенции, которые полагаются республике, как и другим регионам России.

На фоне скандалов

В декабре прошлого года кинорежиссер Александр Сокуров на встрече правозащитников с президентом Владимиром Путиным заговорил о том, не лучше ли "отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве". За это на него обрушился с критикой сначала Путин, а затем с бранью Кадыров.

"Как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!" — писал глава Чечни в телеграм-канале и требовал, чтобы компетентные органы дали правовую оценку "словам нигилиста Сокурова".

Вслед за этим в январе Кадыров требовал извинений от представителей ингушской общественности, недовольных переделом границ Чечни и Ингушетии, и грозил "другие села оставшиеся" забрать.

На прошлой неделе из Нижнего Новгорода чеченские силовики увезли в Чечню жену бывшего федерального судьи из Грозного Сайди Янгулбаева. Бывший судья после этого покинул страну вместе с дочерью, его сыновья оказались за рубежом еще раньше. Кадыров в серии заявлений называл их "террористами" и угрожал тюрьмой и смертью. По его словам, эту "семейку" ждет "место либо в тюрьме, либо под землей".

В еще одном заявлении Кадыров назвал "пособниками террористов" правозащитника Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, попросив правоохранительные органы задержать их.

В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кадыров имеет право на такие высказывания. "Да, действительно, он употребляет слова "пособников террористов" в отношении этих людей. Это его право. И право этих же людей защищать свою честь и достоинство [в суде]. Все-таки здесь мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве", — сказал Песков. "Новая газета" пообещала обратиться с заявлением в Следственный комитет России "по поводу всей этой ситуации".