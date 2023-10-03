"К этому стоит готовиться": отключат ли в России интернет?

Журналист Настоящего Времени поговорил с главой российской правозащитной организации "Первый отдел" Дмитрием Заир-Беком – он подготовил инструкцию для российских пользователей на случай интернет-шатдауна.
– Действительно ли в России могут отключить интернет?
– Интернет в России отключить могут в какой-то степени. Я не уверен, что это может быть полный шатдаун. Возможно, будут лежать какие-то отдельные сегменты сетей, возможно, им удастся отключить нас от внешнего интернета. Посмотрим, как оно будет, если оно вообще будет. Но летний пример, когда было пригожинское восстание, показал, что к этому, в общем, стоит готовиться. [Роскомнадзор] нас всех изрядно напугал с этой точки зрения и продемонстрировал, что готовиться к сценарию отключения отдельных сегментов сети или сети целиком, отдельных регионов – это, в общем, жизненная необходимость, это стоит делать. Поэтому думать о том, что интернет не отключат, что это невозможно – раньше говорили, что это невозможно, очень много говорили, – я бы не стал.
– Вы верите, что это может произойти до конца этого года или же как минимум до очередных выборов президента? Я напомню, что они должны пройти весной 2024 года.
– Вы знаете, интернет могут отключить по очень разным причинам. Он вообще может отключиться сам: не дай бог у нас в России какое-нибудь стихийное бедствие произойдет – и интернета не будет. Может быть по-разному, это гадание на кофейной гуще. Могу сказать одно: российские власти рассматривают такой сценарий как возможный. В Казахстане уже был такой опыт в 2022 году. В самом начале года, если вы помните, там были протесты и отключался интернет на этот период времени. В России опыты шатдаунов тоже есть в отдельных регионах. И большая часть аудитории, тех, кто смотрит Настоящее Время, помнит, когда во время протестов в 2019 году, в 2021 году в центре Москвы, когда проходили акции протеста разного рода, отключался, глушился интернет. Были проблемы со связью. Вот тоже вам пример того, когда технологии, позволяющие выходить из подобных ситуаций, могут быть актуальными.
– Я, кстати, напомню, еще в Ингушетии в 2018-2019 годах тоже были протесты, и тогда местные жители тоже говорили о том, что интернет просто не работает. И мы, кстати, с коллегами сталкивались со сложностями, потому что просто не могли получить оттуда видео того, что там происходит.
– Вот на живом примере вы с этим сами столкнулись. Так что вы сами ответили на свой вопрос.
– Допустим, в России отключили интернет, ничего не работает. В таком случае что делать обычному гражданину, который не особо разбирается в технологиях и который, к примеру, пользуется телефоном на базе Android?
– Во-первых, лучше не дожидаться момента этого отключения. Когда это случится, будет уже в некотором роде поздно. Лучше к этому готовиться сейчас. Это не паранойя в духе "заготавливайте спички, консервы и готовьтесь к ядерной войне", это такая разумная мера предосторожности. Есть некоторые сервисы, которые помогут вам оставаться хоть в какой-то степени на связи в случае так называемого шатдауна.
В первую очередь это браузер, который называется Ceno, это сравнительно новое изобретение. Есть такая канадская некоммерческая организация eQualit.ie, вот они этим вопросом занимаются, озаботились и в последние полтора года очень активно разрабатывают эту историю и уже опробовали ее в Иране. Эта штука позволяет, если говорить простым языком, загружать веб-страницы из условно свободного сегмента интернета, из сегмента, где у людей есть интернет. Все то время, пока интернет есть у всех, копии этих страниц сохраняются в кэше у каждого пользователя. И в тот момент, когда интернет пропадает, статические копии этих страниц, самые последние их версии, подгружаются в заблокированном сегменте. Соответственно, в рамках этого заблокированного сегмента пользователи могут быть не изолированы друг от друга, но они могут быть изолированы, например, от внешней сети. Есть такой сценарий, который называется "Чебурнет", когда страна отделяется от внешнего мира, закрывается и мы с вами можем общаться только друг с другом, а с внешним миром не можем. В таком случае Ceno позволяет, например, мне раздать вам страницу сайта currenttime.tv, сайта Настоящего Времени, чтобы вы и другие пользователи в заблокированном сегменте могли посмотреть последние новости, которые я могу видеть в реальном времени.
– Дмитрий, а это будет работать с видео? Или только текстовые страницы этот браузер сможет подгружать?
– Насколько мне известно, разработчики что-то планируют сделать с видео. Я не углублялся в этот вопрос, я не на прямой связи с разработчиками. Но я проводил некоторые консультации перед тем, как записать этот ролик, и мне говорили, что с видео они планируют что-то сделать. Но это сложный вопрос, технически это сложно реализуемо.
И, кстати, по поводу технических ограничений еще момент: по поводу смартфонов на базе Android вы не просто так меня спросили. Потому что это связано с тем, что на iOS-устройствах браузер Ceno вообще недоступен, к сожалению, из-за технических ограничений. По этому поводу я с разработчиками много говорил, они в ближайшее время собираются выкатить апдейт и сделать так, чтобы пользователи смартфонов от Apple тоже могли пользоваться этим решением.
– Получается, вы советуете использовать браузер Ceno. Вы в ваших видео, "Первый отдел", говорите про то, что есть некие офлайн-мессенджеры. Как они вообще могут работать, если отключен интернет, если он просто не работает?
– Есть технологии, помимо стандартной истории, когда наши устройства обмениваются данными с сервером, потом сервер обменивается этими данными с другим пользователем, и таким образом передаются сообщения (если очень простыми терминами говорить). Можно попробовать от этой модели отойти, и многие разработчики в эти решения углубляются и пытаются что-то сделать для того, чтобы у нас с вами была связь не централизованная, а такое peer-to-peer-решение, когда устройства обмениваются данными непосредственно друг с другом. По этому же принципу, например, работают торренты. Если вы когда-нибудь пользовались торрентами, вы знаете, что вы скачиваете некоторый файл у других пользователей напрямую, а потом торрент-клиент автоматически ставит его на раздачу, если вы эту функцию не отключили. И вы уже, соответственно, скачав этот файл, раздаете его другим пользователям, которые тоже хотят его скачать.
Вот есть мессенджеры, которые по такому же принципу работают.
– Если, к примеру, я нахожусь в Москве, а мой друг находится в Петербурге. Я хочу написать сообщение этому человеку. При этом в России не работает интернет, но у меня есть этот офлайн-мессенджер. Могу ли я это сделать? Либо они будут работать только с теми, кто непосредственно рядом со мной физически находится?
– Зависит от масштаба образованной mesh-сети так называемой. Вообще это зависит от многих факторов на самом деле: от того, как был отключен интернет, был ли он отключен полностью у всех, просто физически – не работает кабель, или Wi-Fi у вас нигде в городе не работает, просто отсутствует связь в принципе, или же, например, изолированный сегмент.
Если мы говорим про первый сценарий, [полное отключение], то в таком случае мы обращаемся к mesh-сетям. Это сети, составленные по примерно похожему принципу, как я объяснил, – из устройств непосредственно конкретных пользователей без централизованного сервера. И зависит от ее масштаба. Если его не хватит, есть некоторые решения, которые позволяют, например, заархивировать, то есть положить в кэш сообщения. Например, у вас есть беседа, групповой чат. Там 15 человек. Из них 10 человек находится в Москве в одной mesh-сети, другая пятерка находится, условно, в Петербурге. И для того, чтобы передать сообщение из Москвы в Петербург при самом брутальном сценарии отключения интернета, когда вообще ничего не работает и когда существуют такие изолированные друг от друга сети, в таком случае чисто теоретически можно попробовать добраться. Один человек может добраться из Москвы в Петербург, и он передаст этот заархивированный чат в другую сетку. И таким образом синхронизируется общение. Это решение, конечно, из разряда фантастики. Но тем не менее, если вдруг припрет, оно может пригодиться.