"К этому стоит готовиться": отключат ли в России интернет?

– Я, кстати, напомню, еще в Ингушетии в 2018-2019 годах тоже были протесты, и тогда местные жители тоже говорили о том, что интернет просто не работает. И мы, кстати, с коллегами сталкивались со сложностями, потому что просто не могли получить оттуда видео того, что там происходит.

– Во-первых, лучше не дожидаться момента этого отключения. Когда это случится, будет уже в некотором роде поздно. Лучше к этому готовиться сейчас. Это не паранойя в духе "заготавливайте спички, консервы и готовьтесь к ядерной войне", это такая разумная мера предосторожности. Есть некоторые сервисы, которые помогут вам оставаться хоть в какой-то степени на связи в случае так называемого шатдауна.

В первую очередь это браузер, который называется Ceno, это сравнительно новое изобретение. Есть такая канадская некоммерческая организация eQualit.ie, вот они этим вопросом занимаются, озаботились и в последние полтора года очень активно разрабатывают эту историю и уже опробовали ее в Иране. Эта штука позволяет, если говорить простым языком, загружать веб-страницы из условно свободного сегмента интернета, из сегмента, где у людей есть интернет. Все то время, пока интернет есть у всех, копии этих страниц сохраняются в кэше у каждого пользователя. И в тот момент, когда интернет пропадает, статические копии этих страниц, самые последние их версии, подгружаются в заблокированном сегменте. Соответственно, в рамках этого заблокированного сегмента пользователи могут быть не изолированы друг от друга, но они могут быть изолированы, например, от внешней сети. Есть такой сценарий, который называется "Чебурнет", когда страна отделяется от внешнего мира, закрывается и мы с вами можем общаться только друг с другом, а с внешним миром не можем. В таком случае Ceno позволяет, например, мне раздать вам страницу сайта currenttime.tv, сайта Настоящего Времени, чтобы вы и другие пользователи в заблокированном сегменте могли посмотреть последние новости, которые я могу видеть в реальном времени.