О намерении заблокировать с 14 марта этот ресурс, принадлежащий американской IT-компании Meta, владеющей также соцсетью Facebook, Роскомнадзор заявил 11 марта. Перед этим в Instagram уведомили о решении временно смягчить правила модерации и разрешить обезличенные призывы к насилию в адрес российских войск в Украине.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show #Instagram is now restricted in #Russia across multiple providers; the popular social network has been banned by internet regulator Roskomnadzor after similar measures taken against Twitter and Facebook