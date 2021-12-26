О том как Ленин создал Украину

”Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз: Договор 1922 года, союзный, и 1924 год — Конституция. Правда, после его смерти, но по его принципам создана”.

Делириум о том, как Ленин после своей смерти создал Украину, можно было оставить вообще без комментариев, но Путин продолжил развивать свою мысль уже в отношении Донбасса:

”Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах, не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: надо перерешить.

Перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так и произошло. Засунули туда исторические территории с народом, у которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить. Ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году, и так возник кризис, который сегодня развивается”.

В июне 1917 года Центральная рада в Киеве провозгласила автономию Украины в составе России. В границы тогдашней Украины входил и Донбасс. Временное правительство России было против включения Донбасса в состав украинской автономии, у местных органов самоуправления единой позиции не было. После большевистского переворота, в феврале 1918 года, была провозглашения Донецко-Криворожсккая республика — ”автономная область Украинской республики как часть Всероссийской федерации советских республик”. Через месяц объявили о вхождении Донецко-Криворожской республики в состав УНР (Украинской Народной Республики). На выделении Донбасса из Украины и вхождении в состав России настаивал глава республики Артем (Федор Сергеев), но центр эту инициативу не одобрил.

Весной 1918 года территория Донбасса была оккупирована Германией, а на следующий год при восстановлении советской власти по распоряжению Ленина Донецко-Криворожскую республику ликвидировали; Донбасс стал частью Украины. Таким образом, никакого ”силового заталкивания” в те годы не происходило. А вот то, что сегодня происходит ”силовое выталкивание”, подтвердил недавно даже российский суд, опубликовавший решение в котором говорится о размещенных на территории Донбасса регулярных вооруженных сил России.

О низкой инфляции в России и росте реальных доходов

”Поговорим и об инфляции, конечно. Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост реальных [доходов] за вычетом этих инфляционных расходов все-таки 4,1%. По году будет — специалисты ожидают, эксперты наши, — 3,5% рост реальных доходов. Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средние показатели, я хочу еще раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть, слушать, скажут: ну вот, опять там средние. Но мы вынуждены средними цифрами оперировать, для того чтобы у нас были определенные ориентиры. Мы поговорим о доходах населения, наверное, еще более подробно”.

8% (на самом деле, скорее всего, несколько больше) — это средний уровень инфляции, учитывающий цены всех товаров и услуг. Но какие-то цены практически не изменились, что-то даже подешевело, например, турпоездки, спрос на которые из-за пандемии заметно упал. А вот цены, с которыми приходится иметь дело каждый день, прежде всего на продукты, выросли гораздо сильнее. В ноябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что продовольственная инфляция уже стала двузначной. Особенно сильно дорожают самые доступные продукты; так, свекла, морковь и картофель — примерно в полтора раза. А в апреле 2021 года в исследовании, проведенном по заказу Центробанка, было отмечено, что четверть российских домохозяйств тратит на еду практически все свои доходы.

Заявление Путина о росте реальных доходов россиян противоречит данным Минэкономразвития. В октябре был опубликован прогноз, по которому рост реальных располагаемых доходов по итогам года составит около 2,5%, что не перекрывает прошлогоднее падение на 2,8%. И это при том что министерство ориентировалось на прогноз годовой инфляции в 7,4%, хотя сейчас уже в прогнозе значится более 8%.

О ”низком уровне” вакцинации в Германии

”У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, — возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, — скажем, в Федеративной Республике Германия, в стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения, хотя и там тоже много критики в адрес системы здравоохранения, но всё-таки одна из наиболее эффективных систем в Европе, — низкий уровень”.

По регулярно обновляемым данным сервиса Our World in Data, который берет данные из официальный источников, на 21 декабря в Германии как минимум одной дозой вакцинировано 73,5% населения, полностью вакцинировано 70,5%, а бустерную (третью или вторую в случае с вакциной Johnson & Johnson) дозу получили 32,7% жителей. Врачи считают, что бустерная доза стала особенно важна в связи с распространением штамма коронавируса ”омикрон”, который легко заражает даже полностью вакцинированных. В России же, по сведениям из того же источника, хотя бы одной дозой вакцинировано 50,2% жителей, двумя — 44,8%, а бустерной дозой — всего 4,6%. Таким образом, Россия является одной из наименее вакцинированных стран Европы, наряду с Болгарией и Украиной.

Об отсутствии доказательств по делу об отравлении Навального

На вопрос корреспондента Би-Би-Си об Алексее Навальном и его отравлении ”Новичком” Путин ответил:

”Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы делали запросы, но ни одного материла представители Запада не дали. Мы предложили, чтобы наши специалисты приехали в европейские лаборатории. Мы направляли официальные запросы в прокуратуру. Ни одного материала про этот „новичок” или как его там. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Дайте нам основание для возбуждения уголовного дела. — Ничего. Не надо совершать преступления и прикрываться политической деятельностью. Давайте перевернем страницу”.

На самом деле никакие запросы Путину не нужны, в расследовании The Insider и Bellingcat давно уже названы имена сотрудников НИИ-2 ФСБ, участвовавших в отравлении Алексея Навального. Более того, один из отравителей, Константин Кудрявцев, лично пообщался с Алексеем Навальным, думая, что говорит с помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, и рассказал множество подробностей покушения. Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный врачами скорой помощи, а также уточнил, что яд был нанесен на трусы, причем в зачистке следов ФСБшникам помогли сотрудники транспортной полиции.

Но и читать The Insider Путину совсем не обязательно. Есть все основания полагать, что найти виновных в отравлении Навального он может посредством одного лишь легкого напряжения памяти, ведь, учитывая то, что исполнителями отравления были действующие офицеры ФСБ, приказ об отравлении, скорее всего, сам Путин и давал.

Напомним, во-время прошлой пресс-конференции Путин уже валидировал результаты расследования The Insider и Bellingcat, когда заявил, что указанные в статье ФСБшники были рядом с Навальным в те самые дни. Позже в распоряжение The Insider и Bellingcat попали документы, из которых следует, что Управление собственной безопасности ФСБ признает: детализации телефонных соединений отравителей, следовавших за Навальным (а именно эти детализации стали одним из важных доказательств в расследовании), действительно являются детализациями действующих сотрудников ФСБ.

Также телеканала "Настоящее время" назвал пять главных фейков на пресс-конференции Путина. Среди них "обещание НАТО не расширяться", "вакцинация в Германии" и "социальный бюджет".