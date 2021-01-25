Глава штабов Навального оценил число участников протестных акций по всей России в 250-300 тысяч человек

Оценки количества участников акций в разных источниках могут отличаться на порядок. Так, в Москве агентство Reuters оценивало количество участников в 40 тысяч человек, координатор проекта "Белый счетчик" Дмитрий Нестеров — в 15-20 тысяч, полиция в начале акции насчитала лишь 4 тысячи человек.

Акции сопровождались беспрецедентными по масштабу задержаниями. По всей стране были задержаны более трех с половиной тысячи человек, в Москве — более 1400.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя акции, выразил уверенность, что на них было небольшое количество людей. "Вышло мало людей. Много людей голосуют за [президента Владимира] Путина", — заявил чиновник.