Глава МИД Литвы: так называемые выборы президента России – трагический фарс

"Из беззакония не может возникнуть закон, а из принуждения, угнетения и фальсификации – не может возникнуть уважаемая в международном пространстве легитимность. Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагический фарс", – заявил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.
Так называемые президентские выборы в России прошли 15-17 марта.
В воскресенье было объявлено, что на очередной шестилетний срок на посту президента России переизбран В. Путин.