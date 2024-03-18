Глава МИД Литвы: так называемые выборы президента России – трагический фарс

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал состоявшиеся в минувшие выходные выборы президента России "трагическим фарсом". По его словам, эта процедура не была ни добросовестной, ни свободной и тем более не соответствовала общепризнанным демократическим стандартам и принципу верховенства закона.

"Из беззакония не может возникнуть закон, а из принуждения, угнетения и фальсификации – не может возникнуть уважаемая в международном пространстве легитимность. Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагический фарс", – заявил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.

Так называемые президентские выборы в России прошли 15-17 марта.

В воскресенье было объявлено, что на очередной шестилетний срок на посту президента России переизбран В. Путин.

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