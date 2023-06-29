Где Суровикин? Почему "необъяснимое отсутствие" генерала породило слухи о его аресте

Еще раньше в телеграм-канале «Рыбарь» (более 1,2 млн подписчиков) прозвучала фраза: «Суровикина не видно с субботы — о том, где находится «генерал Армагеддон», доподлинно не известно, бытует версия, что он на допросах».

О том, что Суровикина «забрали» в «Лефортово», в своем телеграм-канале написал Z-блогер Владимир Романов (около 100 тысяч подписчиков). Позже он уточнил, что «забрали» генерала якобы еще в воскресенье, то есть когда мятежная ЧВК покинула Ростов и возвращалась в свои лагеря.

В среду провоенные блогеры запустили слух о том, что замкомандующего российской группировкой войск в Украине арестован и сидит в московском СИЗО «Лефортово». Якобы за то, что поддержал мятеж Пригожина.

В то время, пока госканалы вечером в среду показывали, как Владимир Путин приветствует толпу в Дагестане, чего не делал по меньшей мере с начала пандемии коронавируса, многих интересовало другое последствие мятежа Евгения Пригожина. А именно вопрос: где генерал Суровикин?

В то же время издание Financial Times склоняется к тому, что генерал задержан — возможно, «просто для допроса».

Позже в четверг Венедиктов написал в телеграм-канале, что Суровикин «не находится» в «Лефортово»: «Пока у меня все». А «военкор» Борис Рожин (более 864 тысяч подписчиков) в четверг заявил в своем телеграм-канале, что «целый ряд источников опровергли вчерашние вбросы про арест генерала Суровикина».

Бывший главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (в реестре «иноагентов») на волне слухов поделился своими знаниями: «Суровикин три дня не выходит на связь со своей семьей. Не отвечает и его охрана. У меня только такие факты».

Один из собеседников издания высказал предположение, с чем могут быть связаны претензии к Суровикину: «Видимо, он выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули». На вопрос, где сейчас находится генерал, источник ответил так: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Источники издания связали «необъяснимое отсутствие» «одного из самых видных командиров» в ходе вторжения России в Украину с тем, что Путин стремится навести порядок и восстановить контроль над силовиками после первой попытки государственного переворота за три десятилетия.

Издание обращает внимание на то, что и министр обороны Сергей Шойгу , и нечастый гость в новостях Виктор Золотов , возглавляющий Росгвардию, после мятежа участвовали в публичных мероприятиях. А Суровикин пропал.

«Сергея Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, поддерживает хорошие отношения с Пригожиным, никто не видел с тех пор, как он записал видео в стиле заложника рано утром в субботу, когда начался мятеж», — констатирует Financial Times.

Военные прокуроры несколько дней допрашивали генерала о связях с Пригожиным, пишет Bloomberg со ссылкой на свой источник. По его словам, генерал содержится в одном месте, но не в тюрьме. В то же время его дочь сказала каналу Baza, что отца никто не арестовывал.

Financial Times называет Суровикина связующим звеном между Пригожиным и Минобороны, который тесно сотрудничал с военным контингентом «Вагнера», воевавшим на востоке Украины. Что касается самого Пригожина, то он, яростно критикуя армию, к Суровикину относился хорошо.

Какая почва у слухов



В ночь на субботу, когда Пригожин объявил о походе ЧВК на Москву, а сам с частью наемников направился в Ростов-на-Дону, Суровикин записал видеообращение к мятежникам. Он тоже говорил о тесной связи с вагнеровцами и призывал их остановиться.

«Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами воевали, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть ему на руку. Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ», — говорил генерал на видео.