ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины

Верещук и Джапарову обвиняют в нарушении целостности Российской Федерации (ст. 280.2 УК России), максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Их также объявили в международный розыск, отметила пресс-служба суда.
Согласно карточкам дела в картотеке Лефортовского суда, материалы по Верещук и Джапаровой поступили в суд 6 декабря. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.
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