aA
ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера и замминистра иностранных дел Украины — Ирину Верещук и Эмину Джапарову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины
© president.gov.ua

Верещук и Джапарову обвиняют в нарушении целостности Российской Федерации (ст. 280.2 УК России), максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Их также объявили в международный розыск, отметила пресс-служба суда.

Согласно карточкам дела в картотеке Лефортовского суда, материалы по Верещук и Джапаровой поступили в суд 6 декабря. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

RTVi
Статьи по теме:

Гаагский суд расследует военные преступления в Украине. Но сможет ли он судить за них Путина? (1)

Украина расследует более 16 тысяч уголовных дел о...

"Спецоперация" идет по плану, в России — "пятая колонна". Что сказал Путин на 21-день войны с Украиной

"Спецоперация" идет по плану, Украина создавала ядерное...

TOP новостей

На дорогах Литвы – новшество: скорость будет зависеть не от сезона, а от погодных условий

Превышение допустимой скорости или небезопасная...

Эфир Delfi: "Дождь" без лицензии, о русском писателе и литературе с Виктором Ерофеевым

Премия свободы в этом году в Литве присуждена...

Часть клиентов радовалась дешевому электричеству, сейчас их ждут в три раза более высокие цены

Первые потребители, подписавшие договоры с...

Вильнюс планируется поделить на зоны: поездка из некоторых спальных районов будет стоить дороже

Вильнюсский общественный транспорт, как в Лондоне ,...

Президент Украины Владимир Зеленский удостоен Премии свободы

Премия свободы в этом году в Литве присуждена Владимиру...