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Бесполетная зона в районе мыса Идокопас у Геленджика была установлена «в интересах пограничной безопасности» приказом Минтранса от 24 июля 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.
ФСБ объяснила бесполетную зону в районе "дворца Путина" интересами пограничной безопасности
© AP / Scanpix

Причиной этого приказа стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, пишет РБК.

Запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, утверждают в ФСБ. В этом районе ведомство, по его утверждению, занимается только «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля».

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В районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения, рассказали также РБК в ФСО.

На мысе Идокопас у Геленджика находится резиденция президента России Владимира Путина, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сам Путин заявил, что ни ему, ни его семье описанное в расследовании не принадлежит.

В расследовании ФБК утверждалось, что «местное ФСБ настоятельно просит обходить мыс Идокопас за милю», а сотрудники спецслужб его охраняют.

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