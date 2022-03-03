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Законопроект о внесении в российское законодательство поправок, запрещающих распространение фейков про вооруженные силы России, принят профильным комитетом Госдумы и будет вскоре рассмотрен в парламенте.
"Фейки о военной операции" России будут наказываться штрафом или сроком до 3 лет
© Reuters / Scanpix

Согласно законопроекту, фейковая информация о вооруженных силах России будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или лишением свободы до трех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Если фейки созданы организованной группой, должностными лицами или сопровождаются искусственным созданием доказательств, виновным будет грозить уже от 5 до 10 лет колонии.

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Если же фейковая информация повлечёт тяжкие последствия, то срок возможного заключения увеличивается и составляет от 10 до 15 лет.

Кроме того, поправки предполагают запрет на дискредитацию российских вооруженных сил. Первое нарушение такого рода повлечет административную ответственность, а повторное - уже уголовную в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее Роскомнадзор заявил, что российские СМИ должны освещать военные действия только на основе информации из официальных российских источников. РКН требовал от СМИ удалить заметки, в которых происходящее в Украине называлось "войной" или "нападением", а также заблокировал уже несколько российских независимых СМИ.

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