Фамилию "Навальный" суды РФ сочли экстремистской символикой

Фамилию "Навальный" как минимум в четырех регионах РФ суды приравняли к символике экстремистской организации. Об этом вечером в пятницу, 1 марта, сообщил в Telegram правозащитный проект "Первый отдел".

"Фамилию "Навальный" отождествили с экстремистской символикой в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее автор Telegram-канала "Симбирский шугожор" Виталий Ахмеровов рассказал, что в Ульяновске на него составили протокол о правонарушении за упоминание Алексея Навального", - говорится в посте.

Арест за фамилию "Навальный" на плакате

Правозащитники смогли ознакомиться с тремя постановлениями судов по делам об административных нарушениях, выписанных участникам акций памяти Алексея Навального - оппозиционного политика, скончавшегося 16 февраля в российской колонии на Крайнем Севере и похороненном 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.