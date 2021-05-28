Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброс наркотиков Голунову

Московский городской суд в пятницу, 28 мая, вынес приговоры экс-полицейским по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, фальсификации доказательств против него, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Признанный организатором подброса наркотиков Голунову Игорь Ляховец получил 12 лет колонии общего режима. Трое других фигурантов дела - Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Роман Феофанов - получили по 8 лет лишения свободы. Денис Коновалов, который признал вину и дал показания против своих бывших коллег, был приговорен к 5 годам тюрьмы. Всем бывшим полицейским запретили также занимать должности на государственной службе на срок до пяти лет.

Подброс наркотиков Ивану Голунову

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержке через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Как пишет агентство "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник, мотивом преступления, совершенного против Голунова, следствие считает желание сотрудников полиции продвинуться по службе, а также корыстные побуждения. Сам Иван Голунов в ходе процесса заявлял, что связывает преследование со своей профессиональной деятельностью.