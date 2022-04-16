Екатерина Шульман, Юрий Дудь и Роман Доброхотов внесены в реестр СМИ-иноагентов в России

В список также внесены журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян, карикатурист Сергей Елкин, основатель The Insider (издание также внесено в список СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов, бывший обозреватель "Псковской губернии" Алексей Семенов, руководительница психологической службы Российской ЛГБТ-сети (организация также внесена в реестр иноагентов) Мария Сабунаева, журналист, сотрудичающий с изданием "Север.Реалии" (также внесено в реестр иноагентов) Кирилл Кругликов, ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева.

Кто еще в списке и как его пополняют



До сегодняшнего дня в реестре СМИ-"иноагентов" было 133 строки. В последний раз его пополняли 8 апреля — тогда в реестр добавили шесть человек, в том числе юриста Марка Фейгина и музыканта Ивана Дремина, известного как Фейс.

5 апреля власти впервые пополнили новый реестр — "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". В него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас — в Украине.

Как и СМИ-"иностранные агенты", "физлица-"иностранные агенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра — более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

В реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, до декабря 2020-го было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре в него были впервые включены физлица (пять человек), которых де-юре по статусу приравняли к СМИ, и после этого он начал стремительно пополняться.

За 2021 год в реестр СМИ-"иноагентов" добавили 94 позиции (включая издания, журналистов и активистов), а за первые четыре месяца 2022-го — чуть больше 30.