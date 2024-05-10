Дроны атаковали НПЗ в Калужской области

В ночь на пятницу, 10 мая, беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в России - в этот раз в Калужской области. Об этом сообщили несколько российских Telegram-каналов со ссылкой на информацию местных жителей. В сообщениях уточняют, что взрывы были слышны в районе НПЗ "Первый завод" под Калугой.
"Около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции "Полотняный завод". По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы", - пишет Shot. "Сотрудники завода были эвакуированы с НПЗ в районе 12 ночи", - уточняет Astra.
Губернатор Калужской Владислав Шапша подтвердил атаку на завод. "На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет", - заявил он. Судя по видео, снятых местными жителями, пожар на НПЗ - был значительный.
БПЛА атаковал нефтехимический завод в Башкортостане
9 мая днем беспилотник атаковал нефтехимическое предприятие "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават республики Башкортостан, заявил глава региона Радий Хабиров. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. "Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены", - прокомментировал атаку Хабиров, добавив, что предприятие завод продолжает работать в штатном режиме.