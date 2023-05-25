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В Московский городской суд поступили материалы нового уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратила "Медиазона". Это же издание отметило, что в течение 25 мая карточка обновилась, и вместо одного эпизода в ней теперь упоминаются обвинения, выдвинутые против Навального по семи статьям уголовного кодекса.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

Самая тяжёлая из этих статей - о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Навального обвиняют в совершении преступлений ещё по шести статьям. Это призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.

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Когда начнётся процесс, пока не известно.

Навальный сейчас отбывает 9-летний срок заключения в колонии во Владимирской области по обвинению в мошенничестве в связи со сбором средств для финансирования его президентской кампании. Сам Навальный и его соратники считают дело политическим.

Как отмечает "Медиазона", в новой редакции карточки появились статьи, которые вменяют бывшему техническому директору ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному. Его обвиняют в участии в экстремистской деятельности и ее финансировании. Он находится в СИЗО.

Рассматривать дело будет судья Андрей Суворов, который ранее рассматривал дело гражданина США Пола Уилана о шпионаже. Уилан был признан виновным.

Уголовное дело об экстремизме в отношении Навального и его соратников возбудили в октябре прошлого года. По нему в качестве подозреваемых проходит ряд членов команды Навального, которые сейчас находятся за границей.

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Радио Свобода

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