Самая тяжёлая из этих статей - о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.
Навального обвиняют в совершении преступлений ещё по шести статьям. Это призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.
Когда начнётся процесс, пока не известно.
Навальный сейчас отбывает 9-летний срок заключения в колонии во Владимирской области по обвинению в мошенничестве в связи со сбором средств для финансирования его президентской кампании. Сам Навальный и его соратники считают дело политическим.
Как отмечает "Медиазона", в новой редакции карточки появились статьи, которые вменяют бывшему техническому директору ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному. Его обвиняют в участии в экстремистской деятельности и ее финансировании. Он находится в СИЗО.
Рассматривать дело будет судья Андрей Суворов, который ранее рассматривал дело гражданина США Пола Уилана о шпионаже. Уилан был признан виновным.
Уголовное дело об экстремизме в отношении Навального и его соратников возбудили в октябре прошлого года. По нему в качестве подозреваемых проходит ряд членов команды Навального, которые сейчас находятся за границей.
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