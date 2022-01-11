Навальный отметил, что даже ”подобия праздничного ужина” в колонии не было, однако 31 декабря руководство разрешило заключенным не спать до часа ночи и пользоваться кухней.
"За 30 минут до НГ в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков (то есть нами) пляшут несколько других зэков, одетые в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит. Отдел воспитательной работы снимает на камеру. Классический момент, когда абсолютно всем стыдно и хочется, чтобы все быстрее закончилось. Когда Дед Мороз попросил ”ребят прочитать стишок”, 71-летний Валера (тяжкие телесные, ударил соседа ножом) неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там были строчки: ”Дед Мороз, освободи нас по УДО. Если не всех, то хотя бы через одного”, - написал Навальный.
Навальный также отметил, что подъем в колонии 1 января также был позже обычного — в семь утра.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: из-за большого числа новых случаев решено в корне менять политику управления пандемией (4)
Из-за большого числа новых случаев коронавируса было...
Уровень жизни в Литве быстро поднимается до европейского: прогресс обусловят 4 фактора (45)
Экономическая деятельность и благосостояние в Литве в...
Профессор рассказал, когда будет пик распространения "омикрона" в Литве может быть по 5000-9000 случаев в сутки (2)
В Литве и во всей Европе быстро распространяется штамм...
Тайвань предлагает создать кредитный фонд в 1 млрд долларов на совместные проекты с Литвой (2)
Тайвань в ближайшее время предложит создать кредитный...
Реакция премьер-министра на накал страстей в парламенте: я не девушка по вызову (10)
Высказывание депутата Литовского союза крестьян и...