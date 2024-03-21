ЦИК объявил официальные итоги выборов президента России

Николай Харитонов из КПРФ получил чуть больше 4% голосов. За Владислава Даванкова из партии "Новые люди" проголосовали меньше 4% избирателей, а за Леонида Слуцкого из ЛДПР — чуть больше 3%.

Даванков обошёл Путина в 15 европейских странах, включая Сербию и Чехию, Аргентине, Парагвае и Израиле.

Независимые антивоенные кандидаты, которым было необходимо представить в ЦИК подписи для своего выдвижения, к выборам допущены не были.

Страны Запада и международные наблюдатели ранее заявили, что выборы президента России были несвободными и нечестными. Результаты выборов, проведённых российскими властями на оккупированных территориях Украины и аннексированном Крыму признаваться США, Евросоюзом и рядом других стран не будут.