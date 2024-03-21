ЦИК объявил официальные итоги выборов президента России

Николай Харитонов из КПРФ получил чуть больше 4% голосов. За Владислава Даванкова из партии "Новые люди" проголосовали меньше 4% избирателей, а за Леонида Слуцкого из ЛДПР — чуть больше 3%.
Даванков обошёл Путина в 15 европейских странах, включая Сербию и Чехию, Аргентине, Парагвае и Израиле.
Независимые антивоенные кандидаты, которым было необходимо представить в ЦИК подписи для своего выдвижения, к выборам допущены не были.
Страны Запада и международные наблюдатели ранее заявили, что выборы президента России были несвободными и нечестными. Результаты выборов, проведённых российскими властями на оккупированных территориях Украины и аннексированном Крыму признаваться США, Евросоюзом и рядом других стран не будут.
Движение в защиту прав избирателей "Голос" назвало выборы "имитацией" из-за того, что никто из реальных оппонентов Путина не был к ним допущен. Также "Голос" фиксировал нарушения проведения голосования во многих регионах России. Движение сообщало о "карусельном" голосовании (когда один избиратель голосует последовательно на нескольких участках), вбросах бюллетеней и фальсификации данных в итоговых протоколах.
По данным "Важных историй", почти 22 миллиона голосов, полученных Путиным на президентских выборах, были сфальсифицированы.