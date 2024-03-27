Число погибших в результате атаки на "Крокус Сити холл" выросло до 140

Из слов министра следует, что в больницах остаются 76 человек, пострадавших в результате нападения. Четверо из них находятся в крайне тяжёлом остается состоянии. 19, в числе которых 3 ребенка, — просто в тяжёлом. 34 человека – в состоянии средней степени тяжести.

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте сгоревшего центра. Сообщается, что поиск новых тел уже не ведётся. В опубликованном предварительном списке погибших были указаны 120 человек, уже опознанных судмедэкспертами.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. В здании находились больше 6000 человек. Группа вооружённых мужчин открыла огонь по посетителям из автоматического оружия. Здание было подожжено. Люди умирали от пулевых ранений и удушения дымом от пожара.