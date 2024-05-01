Четыре региона РФ атакованы беспилотниками

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в его регионе никто не пострадал. Глава Курской области Роман Старовойт подтвердил атаку в Медвенском районе, не предоставив информации о возможных разрушениях и пострадавших.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, один из летательных аппаратов был сбит в пригороде областного центра. "В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери", - написал он в Telegram.

Четыре российских региона были в очередной раз атакованы беспилотниками, заявило Минобороны РФ, обвинив в запуске Украину. В ночь на среду, 1 мая, три дрона самолетного типа были сбиты над территорией Воронежской области, по одному - над Рязанской, Белгородской и Курской областями, утверждает ведомство.

"Украинская правда" пишет о спецоперации ГУР

Между тем, "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины пишет о поражении беспилотниками Рязанского нефтеперерабатывающего завода, а также НПЗ в Воронежской области.

Совершенная в ночь на 1 мая атака была спецоперацией ГУР, сообщил собеседник издания. "Военная цель в Рязани поражена. Есть значительные повреждения, было ярко", - указал он. При этом, по его словам, последствия атаки в Воронежской области уточняются.

Атаки на российские НПЗ