О связи войн в Грузии и Украине



Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России. [...] Цель прежняя — уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного, русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад.



О вторжении в Грузию



Если есть возможность разрешить проблему мирным путем, за столом переговоров, нужно это делать. Но когда выхода не остается, приходится реагировать силовым путем. К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство. Ни тогда, ни сейчас я не сомневался и не сомневаюсь в правильности принятого мной решения о вооруженном подавлении агрессии и вводе российских войск на территорию Южной Осетии.

О влиянии США на ситуацию в Грузии



Американцы цинично занимались подготовкой грузинских вооруженных сил, вкладывали в этот процесс немалые деньги. Послали туда большое количество инструкторов, которые вели мобилизацию грузинской армии. [...] Помню, как под влиянием американцев менялась позиция Саакашвили по мирному урегулированию летом 2008 года: от показного желания искать способы решения проблемы до ухода в "офлайн". С конца июля того года он вообще перестал выходить на связь.

О том, чем может кончиться война в Украине



Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие "партнеры" по международному сообществу, жаждущие военного поражения России. У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами.

О расширении НАТО



Её неуклонное стремление расширяться у границ России, подобно раковой опухоли, превратилось в мировую проблему. От нее тошнит всех разумных людей. Даже такие известные рок-музыканты, как Роджер Уотерс из Pink Floyd, осуждают (при этом Уотерс назвал вторжение в Украину "преступной ошибкой", а Путина сравнил с "гангстером" — Прим. ред.). Однако в руководстве Альянса сидят хоть и замшелые доктринеры, но не конченые идиоты. Они понимают, что тащить на своем теле такие запущенные страны, причем находящиеся в территориальном споре с Россией, как Украина или Грузия, себе дороже. Издержки будут колоссальные. Поэтому в Альянсе строят невинные рожицы и делают лицемерные заявления, что, мол, наша политика открытых дверей в отношении этих государств остается неизменной. Всячески расшаркиваются и подчеркивают свое партнерство с ними. Проще говоря, брешут как собаки. И в эти обещания, похоже, перестал верить даже небритый парень в зеленой футболке из Киева. Думаю, Украине и Грузии не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса.

О будущем Грузии, Абхазии и Южной Осетии



По поводу новой возможной агрессии Грузии против отделившихся от нее территорий — это невозможно. Для нас сегодня Абхазия и Южная Осетия — это самостоятельные государства, с которыми мы выстроили дружественные отношения и где находятся наши военные базы. И это хорошо понимают нынешние власти Грузии. Они не станут еще раз испытывать судьбу и вступать в противоборство с такой державой, как Россия

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