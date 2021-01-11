"Британский" вариант коронавируса проник в Россию

Первые сведения о новом, более заразном варианте коронавируса появились в Великобритании в декабре. По данным ВОЗ, он на 50-70% заразнее обычного SARS-CoV-2. На сегодняшний день "британский" вариант коронавируса выявлен, по меньшей мере, в 41 стране.
Еще одну новую мутацию впервые обнаружили в ЮАР, впоследствии она проникла и в другие страны.
А 10 января власти Японии сообщили об обнаружении мутации, не совпадающей ни с "британской", ни с "южноафриканской". Она была выявлена у четырех человек, прилетевших из Бразилии и сразу же помещенных в карантин. По данным японского ведомства здравоохранения, нет сведений, что этот вариант вируса более заразен, чем другие.
Согласно официальным данным в России с начала пандемии коронавирусом заразились более 3,4 млн человек. Полностью излечились почти 2,8 млн пациентов. От последствий легочного заболевания COVID-19 скончались около 62 тыс россиян.
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