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Борис Гребенщиков высказался о ситуации на Украине: "Происходящее — подлинное безумие. Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они — позор России".
Borisas Grebenščikovas, karas Ukrainoje
Borisas Grebenščikovas, karas Ukrainoje
© Vida Press

Российский музыкант разместил пост с реакцией на военные действия России против Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

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24 февраля, в день, когда Путин объявил о специальной военное операции в Донбассе, против войны c Украиной высказались многие российские артисты, телеведущие, журналисты и блогеры.

Первым свое обращение с просьбой прекратить войну опубликовал Валерий Меладзе, позже к нему присоединились Максим Галкин, Иван Ургант, Александр Роднянский, Илья Красильщик, Илья Найшуллер, Кантемир Балагов, Александр Гудков и другие.

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