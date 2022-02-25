Российский музыкант разместил пост с реакцией на военные действия России против Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

24 февраля, в день, когда Путин объявил о специальной военное операции в Донбассе, против войны c Украиной высказались многие российские артисты, телеведущие, журналисты и блогеры.

Первым свое обращение с просьбой прекратить войну опубликовал Валерий Меладзе, позже к нему присоединились Максим Галкин, Иван Ургант, Александр Роднянский, Илья Красильщик, Илья Найшуллер, Кантемир Балагов, Александр Гудков и другие.