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Блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку Навального, которые прошли 23 января по всей стране. Об этом "Новой газете" рассказала блогер Лада Тутова, которой также пришла рассылка с предложением опубликовать рекламу.
TikTok
TikTok
© Shutterstock

По ее словам, 23 января через специальный Telegram-бот ей пришла рассылка, которую отправляла "Общественная организация по делам молодежи". В ней был размещен "срочный заказ на рекламу" против митинга в поддержку Навального ценой от полутора до двух тысяч рублей за ролик.

В техническом задании говорится, что блогерам нужно рассказать, что на митинге в поддержку Навального якобы провоцировали полицию, и там собралось мало людей. Основными тезисами предлагалось сделать тот факт, что людям якобы надоели сам Навальный, митинги и политика в целом.

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"Я так поняла, что конкретно у меня была фиксированная цена в 1,5 тыс. рублей (хотя 23 числа предлагали две тысячи). Эта рассылка прошла и по телеграм-каналам "Биржа рекламы Тикток", а там сидят в основном подростки, для кого даже полторы тысячи будет много. Крупным блогерам с рекламой все равно писали в директ и предлагали уже совсем другие суммы", - заявила Тутова.

В соцсетях также распространился документ с техническим заданием для рекламы, который подтверждает слова блогера. Согласно ему, ролик должен быть опубликован до конца 24 января, но только после согласования.

Также накануне о заказе на негативные ролики в TikTok рассказал заместитель коммерческого директора компании-посредника между блогерами и рекламодателями "Авторские медиа" Борис Канторович. Скриншоты с заказом он выложил в своем Twitter.

23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного Алексея Навального. По данным "ОВД Инфо", по всей стране задержали 3711 человек, 1442 из них - в Москве. По итогам акции возбуждено два десятка уголовных дел о призывах к митингу, хулиганстве, умышленном повреждении имущества, перекрытии дорог, насилии в отношении представителя власти.

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NEWSru.com
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