2024.05.02 10:58

Беспилотники атаковали семь регионов России

 
Радио Свобода
Dronai kare
Dronai kare
ФОТО: Shutterstock

В ночь на 2 мая над пятью российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, пять дронов уничтожили над Брянской областью, три – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью и по одному – над Курской и Белгородской областями.

Главы регионов отчитались, что погибших и пострадавших нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в посёлке Поныри повреждены линии электропередачи – там нет света.

Об атаках беспилотников сообщили также главы Орловской и Смоленской областей. Минобороны о сбитых над ними дронах не отчитывалось.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал, что "во время обезвреживания" дронов были повреждены объекты энергетики – в нескольких домах пропало электричество. Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о "попытке нанесения повреждений" объекту энергетики – на месте попытки работают экстренные службы. Пострадавших в обоих регионах нет.

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Радио Свобода
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