Беспилотники атаковали семь регионов России

По данным ведомства, пять дронов уничтожили над Брянской областью, три – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью и по одному – над Курской и Белгородской областями.

Главы регионов отчитались, что погибших и пострадавших нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в посёлке Поныри повреждены линии электропередачи – там нет света.

Об атаках беспилотников сообщили также главы Орловской и Смоленской областей. Минобороны о сбитых над ними дронах не отчитывалось.