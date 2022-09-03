В список физлиц-"иноагентов" включены шесть человек: украинский журналист Дмитрий Гордон, тележурналистка Катерина Гордеева, соратник Алексея Навального Иван Жданов, бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, музыкант Андрей Макаревич и екатеринбургский политолог Федор Крашенинников. Минюст всех их связал с Украиной, утверждая тем самым, что это источник финансовой или "организационно-методической" помощи (так указано в законе). В качестве второго необходимого основания для включения в реестр указано "осуществление политической деятельности".

В список СМИ-"иноагентов" добавлены также шесть человек: активист Кирилл Федоров, главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, публицист Сергей Медведев, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина, а также юморист и популярный в прошлом телеведущий Михаил Шац. Бывшую супругу Шаца Татьяну Лазареву, выступавшую с ним дуэтом в сатирических шоу, российский минюст включил в список физлиц-"иноагентов" 22 июля этого года. Причины при обновлении этого реестра министерство не указывает.

Кроме того, в реестр попало ООО "Новости" — согласно данным системы СПАРК, так называется юрлицо красноярской телекомпании ТВК.

"Разумеется, это должно было произойти, — сказал в эфире "Дождя" (также признан СМИ-"иноагентом") Макаревич. — Это уже такое условное словосочетание, что никакого первоначального смысла [не осталось]. Эти люди не "агенты", и они не "ино". Это просто те, кто власти не люб и не угоден. Это такое клеймо. Можно звезду шестиконечную желтую, можно вот это — сути это не меняет".

"Борис Дмитриевич, Андрей Вадимович, Федор Геннадьевич, Дмитрий Ильич, Катерина Владимировна, для меня большая честь быть с вами в одном списке", — написал Жданов.

Месяц без "иноагентов"



В августе новых "иноагентов" в реестрах не появилось.

В последний раз, 29 июля, российский минюст добавил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, писателя Дмитрия Быкова, главного редактора издания The New Times Евгению Альбац и издателя-благотворителя Митю Алешковского.

Реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в последний раз пополнялся 22 июля. Тогда в него внесли Лазареву, оппозиционных политиков Илью Яшина и Максима Каца, соратника Алексея Навального Руслана Шаведдинова и блогера Нику Белоцерковскую.

В июле президент России подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Теперь четыре действующих реестра "иноагентов" будут объединены в один, а для включения в него минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования — "агентом" можно будет признавать того, кто попал под "иностранное влияние".