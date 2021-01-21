Защита российского оппозиционера Алексея Навального обжаловала решение Химкинского суда о его аресте до 15 февраля. "Адвокаты направили апелляционные жалобы в суд. Мы просим отменить постановление суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки", - заявил в четверг, 21 января, "Интерфаксу" адвокат Вадим Кобзев.

Он указал, что апелляции направлены почтой и через государственную автоматизированную систему "Правосудие". Они будут рассмотрены Московским областным судом.

В тот же день президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным факт ареста Навального, а также его последствий для отношений европейских стран и РФ. Телефонный разговор состоялся по инициативе финской стороны, указывается в заявлении, размещенном на сайте президента Финляндии. О дальнейших деталях в этой связи не сообщается.

Задержание и арест Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву после продолжавшегося пять месяцев лечения и реабилитации от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. Из зала, где проводилось судебное заседание, Навальный обратился с призывом к своим сторонникам выходить на улицы. После этого его штабы по всей стране начали подготовку к митингам 23 января.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальный обвиняет в попытке своего убийства Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.