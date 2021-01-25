aA
Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина» практически ничего не знает о прошедших 23 января акциях в его поддержку кроме того, что показали по телевидению. Об этом рассказал в твиттере его адвокат Вадим Кобзев.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix
Статьи по теме:
Глава МИД Литвы предлагает применить санкции в отношении Кремля из-за действий против Навального  (16)
Президент Литвы: действия против оппозиции в России – возвращение в сталинскую эпоху  (179)

В новостях федеральных телеканалов освещали субботние акции протеста, обвиняя оппозицию в привлечении несовершеннолетних на митинги и жестокости по отношению к правоохранительным органам.

22 января Кобзев рассказал, что сотрудники ФСИН запретили пронести с собой в СИЗО распечатанные новости о Навальном, чтобы прочесть их ему.

В первые дни после ареста политик рассказывал адвокатам, что ему не передают письма. После этого их ему отдали и разрешили позвонить семье.

23 января по всей России прошли акции с требованием освободить оппозиционера. По данным Штабов Навального, на улицы вышли порядка 250 тысяч человек. Полиция задержала почти четыре тысячи человек. Возбуждено больше 15 уголовных дел.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"
Статьи по теме:

"Политическая педофилия". Как российские телеканалы освещали протесты в поддержку Навального (34)

В эфире российских федеральных телеканалов, пожалуй,...

Глава штабов Навального оценил число участников протестных акций по всей России в 250-300 тысяч человек (25)

В протестных акциях 23 января в поддержку Алексея...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: через две недели посмотрим, какие ограничения можно смягчить или вообще отменить (8)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на...

Глава Минздрава Литвы: возможно, с 1 апреля карантин снимут (34)

На заседании правительственной комиссии по...

Gitanas Nausėda Navalno šalininkų protestai Rusijoje Navalno šalininkų protestai Rusijoje Navalno šalininkų protestai Rusijoje

Президент Литвы: действия против оппозиции в России – возвращение в сталинскую эпоху (179)

Насильственные действия против оппозиции и ее...

"Скучно, девочки". Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике (353)

Президент России Владимир Путин впервые...

Министр о привитых вне очереди: вторую дозу получат, но заплатят штрафы (14)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал,...