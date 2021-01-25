Были с коллегой у @navalny. Он практически ничего не знал о субботних митингах, кроме того, что по телевизору рассказали, что они малочисленны. Он действительно подписался на газеты и журналы, но приходить они будут только с марта.— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 25, 2021
В новостях федеральных телеканалов освещали субботние акции протеста, обвиняя оппозицию в привлечении несовершеннолетних на митинги и жестокости по отношению к правоохранительным органам.
22 января Кобзев рассказал, что сотрудники ФСИН запретили пронести с собой в СИЗО распечатанные новости о Навальном, чтобы прочесть их ему.
В первые дни после ареста политик рассказывал адвокатам, что ему не передают письма. После этого их ему отдали и разрешили позвонить семье.
23 января по всей России прошли акции с требованием освободить оппозиционера. По данным Штабов Навального, на улицы вышли порядка 250 тысяч человек. Полиция задержала почти четыре тысячи человек. Возбуждено больше 15 уголовных дел.
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