Житель Нью-Йорка признал вину в нарушении санкций против РФ

Двое других обвиняемых - Никита Архипов и Артем Оловянников - остаются на свободе. По данным следствия, Григорьев осуществлял экспорт через базирующуюся в Бруклине компанию Quality Life Cue LLC (QLC). Она была зарегистрирована и контролировалась им и Оловянниковым, а Архипов использовал учетную запись электронной почты QLC из России. Через эту компанию обвиняемые закупили электронные компоненты двойного назначения для предприятий в России , разрабатывающих и производящих беспилотники для войны против Украины, отмечается в заявлении.

При этом наиболее заметной из этих организаций была российская технологическая компания SMT-iLogic, которая в мае 2023 года подпала под санкции как участник цепочки поставок для производства российских военных БПЛА, указывается далее. По данным следствия, в период с 22 октября 2021 года по 22 февраля 2022 года на счета QLC поступили переводы от SMT-iLogic на общую сумму около 272 830 долларов. А в электронной переписке обвиняемые открыто обсуждали свои попытки обойти экспортные ограничения США, в том числе с помощью подставных компаний втретьих странах, таких как Казахстан.