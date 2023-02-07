В Турции в результате катастрофы по состоянию на вечер понедельника погибли 2921 человек, пострадали 15834, сообщил глава турецкого управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар, передает агентство Anadolu. В Сирии погибли по меньше мере 1444 человек, пострадали 3530, сообщает агентство AFP.

Землетрясение стало самым мощным в Турции за последние 84 года

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло ранним утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Последствия толчков затронули множество регионов Турции и соседней Сирии. Толчки продолжались в течение всего дня.

Катастрофа стала крупнейшей в истории Турции с 1939 года. Тогда в результате землетрясения магнитуда 7,8 погибли более 33 тыс. человек.

Международное сообщество поможет Турции и Сирии после землетрясения

Мировое сообщество предложило обеим странам помощь. Швеция в связи с землетрясением инициировала введение в действие высшей в Европейском Союзе системы реагирования на катастрофы - механизма Интегрированного политического реагирования на кризисы (IPCR). Подобный механизм призван облегчить и ускорить принятие решение на уровне стран ЕС, институтов и других сторон.

По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель мобилизовал более десяти поисково-спасательных групп, активировал свою спутниковую систему Copernicus для предоставления картографических услуг и сообщил о готовности поддержать пострадавших в Сирии через программы гуманитарной помощи.

Помимо Европы свою поддержку предложили власти России, Украины, Израиля, США и других стран.