Женщины в бундесвере востребованы, но пока их там мало

"Парадное построение, слушай мою команду", - громким голосом обращается Инка фон Путткамер к личному составу во время торжественной поверки на военно-морской базе в Киле. Фон Путткамер - с 27 марта новый командир 3-й эскадры минных тральщиков, первая женщина, возглавившая боевое подразделение ВМС Германии.
С 2001 года все должности и посты в бундесвере открыты для женщин. Таким был ответ ФРГ на решение Европейского суда, принятое годом ранее. "С тех пор многое произошло", - рассказывает DW Майя Апельт, военный социолог из Потсдамского университета.
На самом деле сейчас в немецких вооруженных силах служит гораздо больше женщин, чем несколько десятилетий назад. Если в 1985 году их было всего 117, то в декабре 2023-го - более 24 000, и их ряды постоянно растут. Появились и новые офицерские вакансии, такие как уполномоченный по вопросам равноправия. "С формальной стороны произошло многое", - констатирует Апельт.
Тем не менее в целом доля женщин в бундесвере все еще невелика - лишь около 13%. Большинство из них - более 8000 человек - заняты в медицинской службе. Если исключить их, то доля не будет достигать и девяти процентов. И все же немецкое правительство совсем недавно поставило перед собой цель повысить этот показатель до 20%.
Германия отстает от мировых лидеров
По нему Германия на данный момент опережает многие страны мира, однако и отстает от некоторых. В армии США, например, почти 20% личного состава - женщины. Даже в морской пехоте, особенно требовательном с точки зрения подготовки роде войск, их почти 10%. В Европе лидирует Норвегия, в вооруженных силах которой женщины составляют 15,7%, а если рассматривать только призывников, то целых 36%. Во Франции этот показатель составляет 16,5%.
Одним словом, Берлину есть к чему стремиться в данной области. В своем ежегодном докладе Эва Хёгль, уполномоченная бундестага по делам вооруженных сил, подчеркивает важность наличия женщин в армии: "Они повышают качество службы благодаря своему опыту и навыкам. Как показывают исследования, смешанные команды всегда самые лучшие и эффективные". По словам социолога Апельт, женщины в вооруженных силах также способствуют и тому, что в зонах конфликтов учитываются женские проблемы и опасения.
Очевидно, что проблему признали и в самом бундесвере. В прошлом году министр обороны ФРГ Борис Писториус прямо агитировал женщин, говоря об их слабой представленности в немецкой армии: "Этого слишком мало. Между прочим это также не соответствует утверждению бундесвера о том, что он является армией граждан и гражданок".
В бундесвере всего три генерала-женщины
Однако, как подчеркивается в докладе парламентской уполномоченной по делам вооруженных сил, "армия граждан-женщин" еще не стала реальностью, особенно в высших эшелонах бундесвера.
"Женщины все еще в значительной степени недопредставлены на руководящих должностях, даже в медицинской службе, где их доля была очень высока на протяжении многих лет. Отрицать этот факт не получится, даже если приводить в пример образцовые карьеры немногочисленных женщин-военнослужащих - таких как первая женщина-командир батальона или первая женщина-командир подводной лодки", - отмечается в докладе.
На самом деле сейчас во всем бундесвере всего три генерала-женщины, и все они врачи. Возможно, такое положение стало одной из причин, объясняющих результаты недавнего исследования, которое было опубликовано Центром военной истории и социальных наук бундесвера. Согласно опросу, только 36% молодых женщин в возрасте от 16 до 29 лет согласились с тем, что бундесвер является привлекательным работодателем. Среди мужчин положительный ответ дали 56%.
Бундесвер отражает ситуацию в обществе
Другие проблемы, которые могут сделать военную службу непривлекательной для женщин, - это несовместимость карьеры и семьи, а также случаи сексуальных домогательств. В своем ежегодном докладе Эва Хёгль упоминает, например, о двухгодичных курсах подготовки генералов и адмиралов. Они, как отмечается в документе, все еще недостаточно гибкие и требуют частых переездов, что создает трудности для военнослужащих с детьми.