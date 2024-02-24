Зеленский во вторую годовщину войны: Мы победим

Чтобы выразить солидарность со Украиной, в Киев прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ( Ursula von der Leyen ), премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр Де Кроо. Владимир Зеленский встретился с ними в Гостомеле. "Это символично и красноречиво описывает путь, который мы прошли за эти два года, и разницу между 24 февраля и сейчас", - заявил украинский президент.

Украина стала "на 730 дней ближе к победе", заявил, обращаясь из аэропорта в Гостомеле к согражданам, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину начала российского вторжения. Он объяснил, почему записывает обращение из аэропорта: "Именно отсюда должно было начаться то же "взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров".

У войны может быть "единственный финал - победа" Украины

"Мы стали на 730 дней ближе к победе. Кто-то ждет какого-то прорицателя, который сказал бы, когда она наступит, а миллионы украинцев просто помнят слова Кобзаря: боритесь - поборете! И следуют этому уже 730 дней самоотверженности и отваги", - продолжил Владимир Зеленский, выразив уверенность в том, что у войны может быть "единственный финал - победа" Украины.

"И здесь, в этом месте, лучше понимаешь: может не выдержать металл, но не украинцы. Можно сжечь самолет, но невозможно уничтожить мечту. Мечту, с которой 730 дней каждый из нас засыпает и просыпается, с которой засыпаешь ты, вы, все мы, все наши граждане, все украинцы", - сказал Зеленский.