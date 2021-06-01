Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желал бы поставок вооружений из Германии в Украину. "Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать", — заявил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое вышло во вторник, 1 июня. Украина заинтересована в патрульных катерах, винтовках, средствах радиосвязи и БТР-ах, сообщил президент Украины.
"Хабек понял это", — подчеркнул Зеленский, имея в виду сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Хабека, который после своего визита в Киев одобрительно высказался о возможных поставках вооружений в Украину. "В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, стоит пересмотреть принципиальное "нет" Германии (в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов. — Ред.)", — отметил Хабек 27 мая в интервью DW.
В то же время представители правящего блока ХДС/ХСС пока высказываются против этой идеи. Конфликт в Донбассе не имеет военного решения, а значит "путь поставки вооружений в этом случае — неправильный путь", заявил заместитель председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадепуль.
Отказ Германии от поставок оружия в зоны конфликтов
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя высказывания Хабека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война. "Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки оружия в Украину", — подчеркнул представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
По данным онлайн-издания Merkur, в последние годы Германия практически не поставляла в Украину военное оборудование. Сумма такого экспорта составила в 2018 и 2019 году по 2,1 млн евро, при этом речь шла о спортивном и охотничьем оружии. В 2019 году это соответствовало 0,03 процента объема всех поставок немецких вооружений за границу, которые были одобрены правительством ФРГ.
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