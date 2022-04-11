Зеленский: в Мариуполе погибли десятки тысяч человек

Зеленский также заявил, что Россия стягивает десятки тысяч военных для нового наступления. Речь, вероятно, идет о российском наступлении в Донбассе.
Российские войска начали осаду Мариуполя в начале марта. Уже в середине месяца власти города говорили, что он разрушен на 80-90 процентов и оценивали число погибших в тысячи человек.
7 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе погибли как минимум 5 тысяч человек.
До войны население Мариуполя составляло около 430 тысяч человек. По словам мэра Вадима Бойченко, в начале апреля в городе оставались около 100 тысяч человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В магазинах Depo по-прежнему продают российские и белорусские товары
Житель, посетивший клайпедским магазин Depo , был...
Власти Расейняй "спрятали" советские памятники до принятия решения государством
В ожидании решений государства по вопросу памятников...
Премьер-министр Литвы находится с визитом в Украине
В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...
"Они ответят: и тот пилот, который сбрасывал бомбы на мирные дома, те, кто стреляли в нас": cвидетельство Надежды, которая выжила в Драмтеатре Мариуполя
Номер телефона и приписка: "Игорь. Но может взять Надя....
Специальный эфир Delfi: интервью с вернувшимся из России в Литву послом Эйтвидасом Баярунасом
После решения правительства понизить уровень...