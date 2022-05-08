Зеленский: в этом году мы говорим "Никогда снова" иначе

Президент Украины в обращении говорит, что фраза "Никогда снова", которую часто произносят вспоминая о Второй мировой войне, для украинцев теперь звучит иначе - "без восклицания, а со знаком вопроса".
"24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали страшные взрывы. Мы услышали: снова. Из этого лозунга выбросили слово "никогда". Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: "Это не мы!" Замучили со словами "не все так однозначно". Убили "Никогда снова", сказав: "Можем повторить", - говорит Зеленский.
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