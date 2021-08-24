В Украине учрежден новый праздник - День украинской государственности. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во вторник, 24 августа, во время выступления на военном параде по случаю тридцатой годовщины независимости Украины.

"Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева", - сказал глава государства.

Праздновать День украинской государственности будут в конце июля

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в день крещения Киевской Руси", - добавил Зеленский, имея в виду 28 июля.

Порядок в Киеве поддерживают около 10 тыс. полицейских и военных

Как сообщили в министерстве внутренних дел Украины, порядок в Киеве по случаю парада поддерживают около 10 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

По данным агентства "Українськi Новини", в торжественном мероприятии на Майдане Независимости принимают участие военные США, Молдовы, Чехии, Литвы и ряда других стран.

Вечером в Киеве состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли. Кроме того, в комплексе "Олимпийский" пройдет праздничное шоу, в котором примут участие звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.