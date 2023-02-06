"Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отомстить за их прошлогодние поражения. Мы наблюдаем это усиление давления на различных участках фронта, а также давление в информационном поле, – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский отмечал, что ситуация на востоке Украины становится все более напряженной в связи с новой волной российских обстрелов в Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Николаевской областях.

Украинские и западные журналисты со ссылкой на информированные источники отмечают, что Россия концентрирует силы в Луганской и Донецкой областях Украины.

"В Донецкой области очень тяжело - идут ожесточенные бои. Однако, как бы ни было тяжело и каким бы сильным ни было давление, мы должны выстоять. Мы должны использовать и используем каждый день и каждую неделю для укрепления нашей обороны на фронте, укрепления нашего международного положения, усиления давления на Россию. Мы должны дать нашему народу возможность пережить это трудное время. У нас нет другой альтернативы, кроме как защищаться и победить", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

3 февраля США подтвердили, что в новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов войдут снаряды увеличенной дальности.