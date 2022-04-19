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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AP / Scanpix

Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что на востоке и юге российские войска в последнее время пытаются атаковать намного продуманнее, чем раньше.

"Ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами", - добавил Зеленский.

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Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом же в "Фейсбуке" написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Российская армия не снижает темпов применения ракет против Украины, что Зеленский считает "стратегической нелепостью" в условиях санкций, не позволяющих России легко восстановить ракетный запас.

"Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуации как-то принципиально. Да и если оценивать их все вместе, то вывод будет - это стратегическая нелепость", - сказал Зеленский.

В генштабе Вооруженных сил Украины считают, что для усиления наступления российские военные продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и в аннексированном Крыму.

Ориентировочный срок формирования - до 24 апреля, считают в ВСУ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в районе непосредственной близости от границы с Украиной, в Белгородской области, происходит развертывание вертолетных площадок.

Данилов призвал людей, проживающих на территориях, где только начинаются или продолжаются бои, по возможности эвакуироваться.

"Россияне уже не то, что к 1 или 9 мая, а уже к Пасхе ставят перед собой задачу получить полностью Донецкую и Луганскую области", - сказал секретарь СНБО.

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bbcrussian.com
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