Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в стране, сообщила в четверг, 7 октября. пресс-служба офиса Зеленского.
Верховная рада приняла закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" 22 сентября 2021 года. Его цель - "создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращения его проявления для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации", говорится в сообщении. В офисе Зеленского также ожидают, что "имплементация закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе".
Документ, в частности, дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений, а также содержит норму о запрете антисемитизма и его проявлений. За нарушение закона предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального вреда. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования.
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