"По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20 процентов нашей территории. Почти 125 тысяч квадратных километров. Это значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых", - сказал Зеленский.
"Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами", - добавил он.
По словам Зеленского, линия фронта в Украине сейчас достигает тысячи километров.
"Бои продолжаются на огромной территории от Харькова на востоке нашей страны до Николаева на юге. По прямой между ними – 454 километра. Но если посмотреть на всю линию фронта, а она, конечно, проходит не прямой, то эта линия - длиной более чем тысячу километров".
Всего за почти 100 дней войны Россия выпустила по Украине 2 478 ракет, только накануне, 1 июня, Украину обстреляли 15 ракетами, сказал Зеленский.
Зеленский поблагодарил Люксембург за помощь оружием и поддержку санкций против России, а также призвал поддержать членство Украины в ЕС.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цена на бензин местами превышает 2 евро за литр – благоприятных прогнозов у аналитиков нет
Лето начинается с невеселых новостей для водителей, на...
Турция дарит Литве боевой беспилотник "Байрактар" Дрон покрасят в цвета Литвы и Украины и дадут ему имя
Турция дарит Литве боевой беспилотник " Байрактар " для...
Спецэфир Delfi: репортаж с фронта и включение - как воюет армия РФ, и где успешно атакует Украина
Российские войска продолжают интенсивно применять...
ESO: что надо знать потребителям о порядке компенсации энергоресурсов
Правительство Литвы 30 мая приняло порядок компенсации...
Министр финансов отклоняет критику в связи с уменьшением налога на недвижимость для богатых
Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отклоняет...