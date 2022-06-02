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"Российские войска заняли 3 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось освободить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит освободить", – заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами парламента Люксембурга.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Zuma Press / Scanpix

"По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20 процентов нашей территории. Почти 125 тысяч квадратных километров. Это значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых", - сказал Зеленский.

"Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами", - добавил он.

По словам Зеленского, линия фронта в Украине сейчас достигает тысячи километров.

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"Бои продолжаются на огромной территории от Харькова на востоке нашей страны до Николаева на юге. По прямой между ними – 454 километра. Но если посмотреть на всю линию фронта, а она, конечно, проходит не прямой, то эта линия - длиной более чем тысячу километров".

Всего за почти 100 дней войны Россия выпустила по Украине 2 478 ракет, только накануне, 1 июня, Украину обстреляли 15 ракетами, сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Люксембург за помощь оружием и поддержку санкций против России, а также призвал поддержать членство Украины в ЕС.

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bbcrussian.com
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